В Пушкинском возвели новостройку в ЖК «31 КВАРТАЛ»

В Пушкинском округе возвели новый дом в ЖК «31 КВАРТАЛ», ООО «СЗ ПРОФИ-31» выдали разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Новостройка рассчитана на 423 квартиры, среди которых однокомнатные, двухкомнатные, трехкомнатные, а также квартиры с четырьмя и более комнатами. В комплексе также разместили 403 нежилых помещения, обустроили паркинг на 302 машино-места, детские и спортивные площадки.

Многоэтажный жилой комплекс расположен по адресу: Ярославское шоссе, дом 151.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.