Неонатальный скрининг в Подмосковье прошли еще почти 30 тыс. новорожденных

С начала 2026 года неонатальный скрининг, включающий в себя исследование на 38 генетических заболеваний, прошли более 25 тыс. новорожденных, в 37 случаях были подтверждены генетические нарушения - пациентов взяли под медицинское наблюдение. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Неонатальный скрининг – основной метод раннего выявления наследственных и врожденных заболеваний у новорожденных», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По словам министр, это позволяет врачам своевременно диагностировать патологии и незамедлительно начинать диспансерное наблюдение и лечение. Среди выявляемых недугов - нарушение обмена жирных кислот, врожденный гипотиреоз, первичный иммунодефицит, спинальная мышечная атрофия (СМА) и другие. Исследование проводят в первые дни жизни ребенка путем забора крови из пятки.

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