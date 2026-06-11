Глоток пива или стакан воды: Врачи Малышева и Гандельман назвали главное правило для пьющих в жару

Жара под 30 градусов, шашлыки и пенные напитки — классика лета. Но врачи Елена Малышева и Герман Гандельман бьют тревогу: алкоголь в зной убивает быстрее, чем кажется. Обезвоживание, скачки давления и сбои сердца — лишь часть последствий. Единственное спасение, если вы всё же решили выпить, — запивать каждый глоток спиртного стаканом воды. Иначе — реанимация. Об этом сообщает Lenta.ru.

Кардиолог Герман Гандельман объяснил: алкоголь — мощнейший диуретик. Он выводит жидкость из организма, а в жару, когда человек и так теряет воду с потом, это становится смертельно опасным. Особенно для пожилых. Из-за обезвоживания резко падает давление, возникает аритмия, повышается риск инфаркта и инсульта.

Елена Малышева призвала свести употребление спиртного в жару к минимуму. Но если уж совсем невмоготу, действуйте по правилу: любой глоток алкоголя (пива, вина, коктейля) — сразу запивайте целым стаканом обычной воды. Это единственный способ хоть как-то компенсировать потери жидкости.

Врачи напоминают: в жаркую погоду организм и так на пределе. Алкоголь расширяет сосуды, учащает пульс и усиливает нагрузку на сердце. В сочетании с высокой температурой воздуха это может привести к тепловому удару, потере сознания и даже летальному исходу.

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