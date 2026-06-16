Президент России подписал указ о назначении выборов депутатов Госдумы нового созыва на 20 сентября

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выборов депутатов Государственной думы нового созыва на 20 сентября 2026 года. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Назначить выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации нового созыва на 20 сентября 2026 года», — говорится в указе.

Как сообщалось ранее, голосование в единый день голосования будет проходить в течение трех дней — 18, 19 и 20 сентября. Срок полномочий депутатов нового созыва составит пять лет. Впервые в выборах федерального уровня примут участие жители Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

Выборы пройдут по смешанной системе: 225 депутатов будут избраны по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам. Общее количество мест в Госдуме останется прежним — 450.