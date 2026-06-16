Премьерные показы комедии «Любовь и голуби» в Пушкинском музыкально-драматическом театре прошли с переаншлагом

В Пушкинском музыкально‐драматическом театре с большим успехом прошли премьерные показы комедии «Любовь и голуби»: спектакли 12 и 13 июня собрали полные залы — зрители буквально не хотели отпускать артистов. Об этом рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Постановка получилась масштабной — ее продолжительность составила 3 часа, но, по словам зрителей, время пролетело незаметно: действие удерживает внимание от первой до последней минуты.

В первых показах выступали известные артисты: заслуженный артист России Дмитрий Быков в роли Васи Кузякина и Юлиана Суворова в образе его жены Нади. Ярким и запоминающимся получился образ Раисы Захаровны — ее на сцене воплотила Валентина Виленская. Соседей Кузякиных, Митю и Шуру Вислухиных, сыграли Евгений Башлыков и заслуженная артистка Московской области Екатерина Житарь. Детей главных героев — Люду, Леню и Ольгу — представили Екатерина Ерина, Роман Бакке и Елена Фортовая.

Музыку исполнил оркестр Московского театра оперетты под управлением заслуженного артиста России Андрея Семенова, а сведением занимался один из ведущих российских звукорежиссеров — Андрей Левин. Режиссером‐постановщиком выступил художественный руководитель Пушкинского музыкально‐драматического театра, заслуженный работник культуры Московской области Борис Урецкий.

Ближайшие показы «Любви и голубей» состоятся 20 и 27 июня. Билеты можно приобрести в кассах и на сайте Пушкинского музыкально‐драматического театра.

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