Пугачева и иноагент Галкин вышли на прогулку на Кипре

Народная артистка СССР Алла Пугачева и комик-иноагент Максим Галкин* вышли на прогулку на Кипре. Певица произвела сильное впечатление на местную эмигрантку из Украины, передает The Voice. Певица появилась на публике без макияжа и в коротких шортах.

Женщине удалось уговорить звездную пару сфотографироваться с ней. Она поделилась эмоциями в личном блоге. Украинка призналась, что давно мечтала увидеть Пугачеву вживую, и встреча превзошла все ожидания.

«Годами слушала ее песни и не верила, что когда-нибудь увижу ее вживую. Алла Пугачева казалась мне человеком-эпохой, какой-то недостижимой сказкой. И вот этот момент настал», — отметила киевлянка.

Напомним, Пугачева и Галкин вместе с детьми с 2022 года живут за границей. Сначала звезды российского шоу-бизнеса жили в Израиле, но из-за обострения Ближневосточного конфликта пара переехала на Кипр. С тех пор туристы, в том числе из России, часто встречают Аллу Борисовну на улицах Лимасола.

Ранее сообщалось, что на Аллу Пугачеву подали в суд из-за долга за свет.

*Министерством юстиции РФ признан иностранным агентом.