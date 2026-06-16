Жителей Подмосковья приглашают принять участие в онлайн-чемпионате по алгоритмическому программированию «РуКод»
В Подмосковье приглашают принять участие в онлайн-чемпионате по программированию
Фото: [Медиасток.рф]
Жителей региона приглашают присоединиться к индивидуальному онлайн‐чемпионату по алгоритмическому программированию «РуКод», который состоится 28 июня. Об этом информирует пресс‐служба Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
К участию приглашаются самые разные категории ИТ‐энтузиастов: школьники старше 12 лет, студенты учреждений среднего профессионального образования и вузов, действующие специалисты в сфере информационных технологий, преподаватели ИТ‐направлений, а также все, кто интересуется программированием и применяет алгоритмы при решении задач.
Чемпионат предусматривает разделение участников на 3 дивизиона, чтобы каждый мог соревноваться в подходящей по уровню группе:
- дивизион A–B — для опытных программистов, настоящих профессионалов своего дела;
- дивизион C–D — для тех, кто уже уверенно владеет базовыми алгоритмами и готов двигаться дальше;
- дивизион E–F — младший дивизион, созданный специально для начинающих, делающих первые шаги в алгоритмическом программировании.
Принять участие можно бесплатно. Для этого достаточно пройти регистрацию на официальном сайте мероприятия.
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