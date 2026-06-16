Жителей Подмосковья приглашают принять участие в онлайн-чемпионате по алгоритмическому программированию «РуКод»

Жителей региона приглашают присоединиться к индивидуальному онлайн‐чемпионату по алгоритмическому программированию «РуКод», который состоится 28 июня. Об этом информирует пресс‐служба Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

К участию приглашаются самые разные категории ИТ‐энтузиастов: школьники старше 12 лет, студенты учреждений среднего профессионального образования и вузов, действующие специалисты в сфере информационных технологий, преподаватели ИТ‐направлений, а также все, кто интересуется программированием и применяет алгоритмы при решении задач.

Чемпионат предусматривает разделение участников на 3 дивизиона, чтобы каждый мог соревноваться в подходящей по уровню группе:

дивизион A–B — для опытных программистов, настоящих профессионалов своего дела;

дивизион C–D — для тех, кто уже уверенно владеет базовыми алгоритмами и готов двигаться дальше;

дивизион E–F — младший дивизион, созданный специально для начинающих, делающих первые шаги в алгоритмическом программировании.

Принять участие можно бесплатно. Для этого достаточно пройти регистрацию на официальном сайте мероприятия.

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