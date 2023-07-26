Беларусь призывает ОБСЕ мониторить ситуацию с вооружением стран

Начальник департамента международного военного сотрудничества – помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко на странице в социальной сети сообщил, что Беларусь призывает страны ОБСЕ вернуться к взятым на себя обязательствам и контролировать ситуацию с вооружением, пишет агентство « РИА Новости ». Такое мнение он высказал также в ходе участия в Форуме сотрудничества в области безопасности.

«Беларусь вновь призвала государства-участники вернуться к исполнению обязательств в сфере контроля над вооружениями в полном объеме, а также обратила внимание на необычную военную деятельность Польши в приграничных районах», - отметил начальник департамента международного военного сотрудничества – помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко

В Беларуси особенно обеспокоены тем фактом, что Польша на границе с республикой сосредотачивает силы. Миссия ОБСЕ – контролировать вооружение стран. В сложной ситуации, которая сложилась в мире, это особенно важно. В Беларуси призывают страны обмениваться информацией, вести диалог и верифицированную деятельность.

Госсекретарь совбеза Белоруссии Александр Вольфович неоднократно акцентировал внимание на том, что западные страны игнорирует договоренности в сфере безопасности, достигнутые после распада СССР. В состав ОБСЕ входит 57 стран, которые объединились с целью достижения справедливости и предотвращения возникновения вооруженных конфликтов.