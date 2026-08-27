Возможность обустройства тротуара между Путилково и Химками обсудили в Красногорске

Жители поселка Путилково в Красногорске добиваются продления тротуара в сторону Химок. Недостающий участок длиной около 170 метров — пока народная тропа, которой ежедневно пользуются местные жители, чтобы не переходить дорогу дважды. Власти провели встречу с инициативной группой и пообещали рассмотреть возможность обустройства пешеходной коммуникации.

В поселке Путилково городского округа Красногорск прошла встреча с жителями. Главная тема — возможность продления тротуара, ведущего к улице Молодежной в соседних Химках. Ранее активисты составили коллективное обращение с просьбой обустроить так называемую народную тропу — маршрут, которым многие предпочитают пользоваться, чтобы лишний раз не пересекать проезжую часть.

Начальник территориального отдела Отрадненское Снежана Каменева пояснила, что в этом году уже был реализован пешеходный тротуар, соединяющий Путилково и Химки, — от Новокуркинской эстакады. Сейчас на нем монтируют освещение. Однако жители хотят продолжить маршрут дальше. Представители администрации осмотрели место и обсудили возможные варианты.

Существующий тротуар вдоль Путилковского шоссе проходит по территории трех субъектов: Красногорска, Химок и Москвы. На участке в Красногорске пешеходная инфраструктура уже налажена: есть тротуар с повышенным бортовым камнем и пешеходный переход, обеспечивающий безопасность, в том числе для маломобильных граждан.

Однако, как рассказала активная жительница Екатерина Еркина, со стороны Путилково остался небольшой отрезок — около 170 метров. Сейчас это народная тропа, которой пользуются, например, жители ЖК «Мортон», чтобы не переходить дорогу дважды — на светофоре и по нерегулируемому переходу.

Участники встречи прошли от ЖК «Мортон» до Новокуркинской эстакады, осмотрели существующую тропу и обсудили технические детали ее обустройства. Власти пообещали попытаться воплотить пожелания жителей в жизнь.