Биометрические данные: Эксперт Титова рассказала, что пугает россиян

Жители Ростовской области узнали, что в ближайшее время доступ к произведению любых операций на банкоматах можно будет получить после предоставления своих биометрических данных. Эта информация не понравилась многим горожанам.

Люди ходили в МФЦ, чтобы написать заявление об отказе предоставлять свои биометрические данные. Официальные представители опровергали такую информацию. Психолог Маргарита Титова отметила, что паника спровоцирована тем, что людям подробно не разъяснили, что именно будет предпринято.

«Насколько я знаю, государство просто изымет из банков и других организаций биометрические данные граждан. Мол, так они будут лучше защищены. А людям подробностей никто доступно не объяснил», — рассказывает психолог Маргарита Титова

Эксперт отметила, что главная причина, чего боятся люди, - попадание персональной информации мошенникам. В настоящее время легко приобрести данные, которые хранятся в реестрах банков, мобильных операторов или на интернет-порталах, у непорядочных организаций. Биометрия – еще более персональные данные.

Психолог Маргарита Титова призывает не паниковать, а главное – не доверять сомнительным рассылкам. Лучше всегда уточнять полученную информацию.