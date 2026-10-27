В эфире радио Sputnik блогер Стас «Ай, как просто!» Васильев высказал предположение, что Украина, вероятно, не ставит целью сорвать переговорный процесс об установлении мира — не исключено, что нынешняя активизация ударов является обычным совпадением.

По его словам, ранее из-за ограничений Starlink, который снижал скорость соединения на скорости выше 160 км/ч, украинские военные не могли эффективно наносить удары по целям. Теперь же они активнее используют накопленные дроны. Однако киевский режим по-прежнему не устраивают предлагаемые Россией условия, и это обстоятельство задает логику эскалации.

Эксперт отметил, что за всплеском атак стоит не столько намерение торпедировать переговоры, сколько попытка силой улучшить исходную позицию к возможным обсуждениям. Васильев прямо говорит: в Киеве рассчитывают, что усиление ударов позволит добиться более выгодных условий за столом переговоров. Но подобная тактика, по его оценке, не работает. Более того, если она продолжится, последствия окажутся катастрофическими для самой Украины — страна рискует откатиться в «каменный век». Таким образом, эскалация не только не приближает мир, но и усугубляет положение, лишая Киев перспектив восстановления.

По его мнению, попытки нарастить давление через удары не дают стратегического выигрыша, а лишь истощают ресурсы и инфраструктуру. Переговорный процесс остается хрупким, а условия России по-прежнему неприемлемы для Киева. Если тактика не изменится, Украина может столкнуться с еще более тяжелыми последствиями, чем сегодня. В конечном счете все сводится к простому выбору: либо продолжать эскалацию с риском полной деградации, либо искать компромисс, который позволит сохранить страну.

Ранее журналист Такер Карлсон обвинил ВСУ в попытке провокации Путина.