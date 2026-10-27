Что делать с Google, который не идет навстречу? Клименко назвал главную угрозу поиска

Вопрос об ограничении поисковой выдачи по запросам, связанным с абортами, вновь оказался в центре обсуждения. Председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко в эфире радио Sputnik заявил, что технически такая мера вполне осуществима — по крайней мере, если речь идет о компаниях, работающих в юрисдикции Российской Федерации.

По его словам, российские поисковые системы способны изменить результаты выдачи, если соответствующие требования будут закреплены законодательно. Однако, как только разговор переходит от теории к практике, сразу возникает несколько серьезных препятствий, и главное из них связано с зарубежными сервисами.

Ключевая сложность, по мнению эксперта, заключается в том, что значительная часть поискового трафика в России по-прежнему приходится на Google, который не спешит следовать требованиям российского регулятора. В отличие от отечественных платформ, зарубежный сервис находится в иной юрисдикции, и механизмы влияния на него ограничены. Кроме того, остается открытым вопрос о регулировании нейросетей: современные алгоритмы все чаще формируют ответы на запросы самостоятельно, а не просто выдают ссылки, и проконтролировать этот процесс гораздо сложнее, чем классическую поисковую выдачу. Клименко отметил, что российский интернет пока не отделен от глобального, как в Китае или Северной Корее, коммуникации усложнены, но доступ к информации сохраняется. Именно эта «смешанность» и создает главную проблему: невозможно ограничить выдачу только в одном сегменте, не затрагивая другие.

Клименко пояснил, что последствия законодательного закрепления таких ограничений могут быть неоднозначными. С одной стороны, для российских поисковиков появятся четкие правила игры, и они смогут выполнять требования регулятора, с другой — пользователи, привыкшие к альтернативным источникам, могут переориентироваться на зарубежные сервисы или обходные пути, что сведет эффект ограничений к минимуму. Кроме того, попытка регулировать нейросети ставит перед законодателями принципиально новую задачу: алгоритмы генерируют ответы на основе обучения, и предсказуемо ограничить их выдачу по конкретным темам технически гораздо труднее, чем отредактировать список ссылок. В итоге возникает риск, что меры затронут лишь добросовестные российские платформы, тогда как глобальные игроки останутся вне зоны действия новых норм.

Клименко признает: техническая возможность ограничить поисковую выдачу есть, но ее реализация упирается в законодательство, юрисдикционные границы и нерешенные вопросы с нейросетями. Главная развилка — что делать с Google и как регулировать алгоритмы, которые все активнее влияют на информационное поле. Без ответов на эти вопросы любые ограничения рискуют остаться частичными и малоэффективными. Таким образом, дискуссия переходит из плоскости «можно ли технически» в плоскость «как это сделать системно и не создать новых диспропорций».

Ранее он пояснил важность внедрения ИИ в медицину.