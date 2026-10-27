Ученые связали уровень фосфора в крови с риском жировой болезни печени

Повышенный уровень фосфора в крови связан с более высокой распространенностью жировой болезни печени у мужчин с подагрой. Об этом сообщает журнал Frontiers in Nutrition.

Китайские исследователи изучили данные 978 мужчин, попавших в больницу с подагрой. У них замерили содержание фосфора в крови и проверили наличие метаболически ассоциированной жировой болезни печени. Результат оказался показательным: у пациентов с высоким фосфором заболевание встречалось чаще. У тех, чьи показатели были максимальными, вероятность болезни оказалась в 2,29 раза выше, чем у мужчин с самым низким уровнем. Связь сохранилась даже после поправки на другие факторы. Причем с ростом фосфора росла и вероятность болезни.

По мнению авторов, анализ на фосфор может стать дополнительным инструментом для оценки состояния печени у мужчин с подагрой. Правда, исследование не доказывает, что избыток фосфора сам вызывает заболевание.

Ранее эндокринолог Кузнецов назвал идеальный русский ужин для похудения.