Помощь Киеву от союзников вне ЕС рухнет в пять раз

Еврокомиссия спрогнозировала пятикратное сокращение помощи Киеву

Политика

Поддержка Киева со стороны стран вне ЕС в 2027 году рухнет в пять раз — с почти €20 млрд до €4 млрд. Об этом сообщает Financial Times.

Такой разрыв ставит Брюссель перед необходимостью искать новые варианты финансирования. Среди обсуждаемых мер — выпуск долговых бумаг. Параллельно ЕС усилил давление на Великобританию, Канаду и Японию, чтобы те активнее подключались к помощи Украине.

Получается, финансовая поддержка Киева может резко сократиться. И это на фоне уже существующих проблем с поставками вооружений.

Ранее стало известно, что российские дроны уничтожили самую мощную САУ Польши на Украине.

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