Модернизация уличного освещения в Городском округе Пушкинский: что сделано

В муниципалитете уделяют особое внимание состоянию инженерно-технической инфраструктуры наружного освещения. По проекту «Светлый город» уже построили десятки объектов и опор, а также проложили новые линии. Глава округа Максим Красноцветов сообщил, что дальнейшая модернизация предусматривает строительство дополнительных объектов и участков ЛНО.



Одновременно в Городском округе Пушкинский планомерно обновляют светильники и увеличивают их количество. Несмотря на расширение системы освещения, модернизация позволила сократить общее потребление электроэнергии. На сегодняшний день 55% искусственных источников света заменили современными светодиодными.



Еще одной значимой темой совещания стала задолженность за коммунальные услуги. Жителям напомнили о необходимости своевременно оплачивать счета и не допускать образования долгов. Внести платежи можно дистанционно через региональный портал Госуслуг или личный кабинет МосОблЕИРЦ.