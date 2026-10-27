Уязвимости в PHP: эксперт рассказал, как ИИ меняет кибербезопасность

Технология PHP, на которой держится не только множество сайтов, но и значительная часть цифровых сервисов, приложений и корпоративных систем, оказалась в центре серьезной киберугрозы. Коммерческий директор Relevant Антон Даутов в интервью радио Sputnik рассказал, что после раскрытия информации об уязвимостях начались попытки атак, и компании были вынуждены экстренно усиливать защиту.

По его словам, в результате под удар попала стабильность работы различных онлайн-сервисов, включая системы оформления заказов, приема заявок и обработки данных. PHP используется далеко не только для создания обычных интернет-сайтов: на этой технологии работают интернет-магазины, личные кабинеты клиентов, системы бронирования, образовательные платформы, корпоративные порталы, API для мобильных приложений, платежные интеграции и внутренние сервисы компаний. Поэтому потенциальные последствия обнаруженных уязвимостей выходят далеко за пределы недоступности отдельных веб-страниц.

Эксперт пояснил, что современный интернет состоит из множества взаимосвязанных систем. Даже если два сервиса принадлежат разным организациям, размещаются на разных серверах и обслуживаются независимыми провайдерами, они могут использовать одинаковые программные компоненты. Именно поэтому критическая ошибка в широко распространенной технологии способна одновременно создать угрозу для большого количества независимых цифровых продуктов. При этом наличие PHP само по себе еще не означает, что система подвержена конкретной атаке — это зависит от используемой версии, настроек и других технических условий. Для обычных пользователей последствия подобных событий иногда выглядят странно: сайт компании открывается, товары отображаются, информация доступна, но при попытке оформить заказ, отправить заявку или войти в личный кабинет возникает ошибка. В других случаях нарушаются процессы бронирования, передачи информации между сервисами, обработки платежей или обмена данными с корпоративными системами.

Искусственный интеллект, по мнению эксперта, позволяет исследователям анализировать большие объемы программного кода, выявлять подозрительные участки и обнаруживать ошибки, которые могли оставаться незамеченными годами. Это серьезное преимущество для специалистов по безопасности, но те же возможности могут использоваться злоумышленниками для ускорения поиска уязвимостей и подготовки атак. Таким образом, ИИ становится важным инструментом в противостоянии между разработчиками систем защиты и киберпреступниками. В условиях масштабных киберугроз бизнесу важно контролировать не только доступность сайтов, но и работоспособность всей цифровой цепочки: от первого обращения пользователя до получения заказа и его обработки.

Он резюмировал, что разработчики PHP уже выпустили исправления обнаруженных уязвимостей. Однако восстановление стабильной работы всех затронутых систем может занимать разное время. Многое зависит от скорости обновления программного обеспечения, действий хостинг-провайдеров, настроек защитных систем и сложности цифровой инфраструктуры конкретной компании. Одним организациям достаточно установить обновления, другим приходится дополнительно проверять совместимость программного обеспечения и восстанавливать работу отдельных сервисов. Главный вывод, по мнению Даутова, в том, что под угрозой не только сайты, но и цифровые процессы. История с обнаруженными уязвимостями показывает, насколько тесно связаны между собой современные цифровые технологии: проблема в одном распространенном программном компоненте потенциально способна затронуть совершенно разные отрасли — от электронной коммерции и онлайн-образования до корпоративных сервисов и систем обслуживания клиентов. Искусственный интеллект помогает находить опасные ошибки быстрее, чем прежде, но одновременно это заставляет бизнес пересматривать подходы к информационной безопасности.

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