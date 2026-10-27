Падает работоспособность: эксперт советует проветривать квартиру даже зимой

С наступлением отопительного сезона многие сталкиваются с неприятным побочным эффектом — пересушенным воздухом в квартире. Генеральный директор управляющей компании «Гранель Гарант» Александр Христенко в беседе с NEWS.ru предупредил: недостаточная влажность приводит к пересыханию слизистых оболочек дыхательных путей, из-за чего снижаются их защитные функции.

По его словам, в результате человек становится более уязвимым к инфекциям, быстрее утомляется и теряет работоспособность. Проблема особенно актуальна в холодное время года, когда центральное отопление работает на полную мощность, а окна подолгу остаются закрытыми.

Раскрывая тему, эксперт подчеркнул: не стоит пытаться сделать квартиру максимально теплой. Комфортный микроклимат складывается из нескольких параметров — температуры, влажности и воздухообмена. Оптимально, чтобы в жилой комнате было примерно +20–22 градуса. Если температура выше, воздух высушивается, а длительное пребывание в слишком жарком помещении вызывает утомление и снижает работоспособность. Для поддержания здоровой атмосферы важно регулярно проветривать комнаты: даже зимой это необходимо, чтобы удалить накопившийся углекислый газ, запахи и бытовые загрязнители. Рекомендуется делать это два-три раза в день по 10–15 минут. Относительная влажность в жилых комнатах в холодный период должна находиться в пределах 30–45%. Если показатель регулярно опускается ниже этой отметки, можно использовать бытовой увлажнитель. При низкой влажности пыль дольше остается во взвешенном состоянии — она витает в воздухе, а не оседает на поверхностях, поэтому влажная уборка помогает уменьшить ее количество.

По его мнению, сухой воздух не только снижает защитные силы организма, но и создает дискомфорт: пересыхают слизистые, появляются першение в горле, заложенность носа, кожа становится сухой, а глаза — раздраженными. Все это отражается на общем самочувствии и продуктивности. В жаркой и душной квартире человек быстрее устает, хуже концентрируется и чаще испытывает головные боли. Кроме того, недостаток влаги способствует распространению пыли и аллергенов, что особенно важно для людей с респираторными заболеваниями. Таким образом, игнорирование простых правил микроклимата оборачивается не только снижением комфорта, но и реальными рисками для здоровья.

Эксперт резюмировал, что в отопительный сезон важно не гнаться за максимальным теплом, а поддерживать баланс температуры, влажности и свежести воздуха. Оптимальные +20–22 градуса, регулярное проветривание по 10–15 минут два-три раза в день и влажность на уровне 30–45% помогут сохранить здоровье и работоспособность. Если воздух слишком сухой, на помощь придет увлажнитель, а влажная уборка снизит количество пыли. Соблюдение этих несложных рекомендаций позволит пережить холодный сезон без ущерба для самочувствия и сохранить энергию для повседневных дел.

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