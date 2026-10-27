Конгрессмен-демократ Джейми Раскин выступил с предупреждением в адрес американских компаний, которые импортируют российское дизельное топливо: он заявил, что такие фирмы понесут юридическую ответственность. Соответствующее обращение было направлено руководителям Американского института нефти, Торговой палаты США и Ассоциации производителей топлива и нефтехимической продукции. По словам Раскина, инициативы Дональда Трампа не отменяют запрет на импорт всех видов российских энергоносителей, введенный в 2022 году. Иными словами, даже если новый президент США пытается смягчить санкционную политику, законодательные ограничения продолжают действовать, а компании, решившие их обойти, рискуют столкнуться с судебными последствиями.

Раскрывая тему, политолог и кандидат экономических наук Александр Дудчак в беседе с Общественной Службой Новостей объяснил, что речь идет о санкциях, принятых ранее, и у Трампа, возможно, нет чрезвычайных полномочий для их оперативной отмены. Процесс отмены будет долгим. При этом, по мнению эксперта, России в этой ситуации, по большому счету, все равно. Имеет смысл довезти дизельное топливо до берега Майами, выгрузить его, развернуться и уплыть. Пусть демократы и республиканцы сами разбираются и грызутся сколько угодно. Разумеется, такой маневр надо делать только после предоплаты. Этот момент еще раз подтверждает правило: с Трампом без предоплаты общаться невозможно.

По его мнению, последствия такой позиции демократов выглядят неоднозначно. Они вредят сами себе, поскольку американские граждане ждут топливо и им все равно, откуда его привезут. В то время как демократы выступают с подобными инициативами, цены на дизель в США поползут вверх. Кроме того, заявление Раскина привлекло внимание СМИ к его персоне: кто раньше знал этого конгрессмена, а теперь о нем пишут. Это, конечно, «успех», но успех сомнительный, если учитывать реальные интересы американских потребителей.

Эксперт пояснил, что попытки демократов воспрепятствовать импорту российского дизеля не отменяют санкционных ограничений, но создают дополнительную напряженность. Российская сторона может действовать по принципу предоплаты, оставляя американских политиков разбираться между собой. В конечном счете страдают рядовые граждане США, которым нужнее топливо, а не политические игры. Пока демократы и республиканцы выясняют отношения, рынок реагирует ростом цен, а известность Раскина растет — но вряд ли это тот результат, к которому стоило стремиться.

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