Чо Хен: Южная Корея может полностью разорвать отношения с Киевом

Южная Корея может полностью разорвать дипломатические отношения с Украиной. Об этом сообщает Newsis со ссылкой на главу МИД республики Чо Хена.

Министр дал понять: если эскалация продолжится, такой сценарий вполне возможен.

Поводом стал вопрос депутата Сон Сок Чжуна. Он поинтересовался, не является ли текущая ситуация дипломатическим конфликтом, который фактически уже граничит с разрывом отношений. Чо Хен ответил, что не исключает и такого развития событий.

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