Чо Хен: Южная Корея может полностью разорвать отношения с Киевом
Глава МИД Южной Кореи Чо Хен допустил полный разрыв отношений с Украиной
Южная Корея может полностью разорвать дипломатические отношения с Украиной. Об этом сообщает Newsis со ссылкой на главу МИД республики Чо Хена.
Министр дал понять: если эскалация продолжится, такой сценарий вполне возможен.
Поводом стал вопрос депутата Сон Сок Чжуна. Он поинтересовался, не является ли текущая ситуация дипломатическим конфликтом, который фактически уже граничит с разрывом отношений. Чо Хен ответил, что не исключает и такого развития событий.
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