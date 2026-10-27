Чо Хен: Южная Корея может полностью разорвать отношения с Киевом

Глава МИД Южной Кореи Чо Хен допустил полный разрыв отношений с Украиной

Политика

Южная Корея может полностью разорвать дипломатические отношения с Украиной. Об этом сообщает Newsis со ссылкой на главу МИД республики Чо Хена.

Министр дал понять: если эскалация продолжится, такой сценарий вполне возможен.

Поводом стал вопрос депутата Сон Сок Чжуна. Он поинтересовался, не является ли текущая ситуация дипломатическим конфликтом, который фактически уже граничит с разрывом отношений. Чо Хен ответил, что не исключает и такого развития событий.

Ранее стало известно про скандал с пленными из КНДР и что именно Сеул скрывает от Москвы и Пхеньяна.

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