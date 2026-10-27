Немецкий спецназ начал готовиться к конфликту с Россией

Немецкое командование специальных операций (KSK) начало подготовку к возможному конфликту с Россией. Об этом газете Bild сообщил командир KSK бригадный генерал Андреас Кюне.

По словам генерала, спецназ ориентируется на Россию как на противника. Военные тренируются противостоять танкам, артиллерии, беспилотникам и средствам радиоэлектронной борьбы. Отдельное внимание уделяется действиям в условиях экстремальных холодов.

Кюне утверждает: спецназ должен начать действовать раньше основных сил бундесвера. В случае необходимости бойцы могут выдвинуться из Штутгарта в течение четырех часов.

Ранее стало известно, что Вагенкнехт призвала власти Германии отказаться от эскалации на Украине.