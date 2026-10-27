В Германии потребовали прекратить накачивать Украину оружием
Вагенкнехт призвала власти Германии отказаться от эскалации на Украине
Германии необходимо отказаться от курса на эскалацию конфликта на Украине, чтобы не оказаться втянутой в большую войну. Об этом в соцсети написала основательница партии BSW Сара Вагенкнехт.
По ее словам, решения властей ФРГ по украинскому вопросу — передача оружия Киеву и отказ от дипломатического урегулирования — привели к напрасным человеческим жертвам и навредили благосостоянию немцев.
Вагенкнехт подчеркнула: стране срочно нужно правительство, которое откажется от этого ошибочного курса. Иначе он в конечном итоге втянет в большую войну и саму Германию.
Ранее стало известно, что помощь Киеву от союзников вне ЕС рухнет в пять раз.