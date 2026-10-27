Срезание плесени не спасает от токсинов: врач предупредила о риске токсикоинфекции из-за плесени

Плесень на продуктах — явление привычное, и многие до сих пор по старой памяти срезают пораженный участок, полагая, что остальное можно съесть после термической обработки. Однако врач-терапевт, гастроэнтеролог, эндокринолог, врач высшей категории Ольга Помойнецкая в интервью радио Sputnik предупреждает: такой подход опасен.

По ее словам, плесень — это гриб, и то, что видно на поверхности, лишь небольшая часть организма. Вглубь продукта уходят токсические споры, и человеческий глаз их не различает. Привычка снимать верхний слой и переваривать или пережаривать остальное не работает: споры грибов и их токсины при кипячении не убиваются, их токсичность не уменьшается. Поэтому употреблять плесневелые продукты — хлеб, варенье, джемы и другие — категорически нельзя.

Медик отметила, что единственное исключение, и то с оговорками, — твердый сыр. Если это качественный продукт, и плесень появилась лишь на внешней корочке небольшим участком, допустимо срезать ее с достаточным запасом. Все остальные продукты с плесенью есть не стоит. Врач успокаивает: если вы случайно съели маленький кусочек заплесневелого хлеба или что-то несвежее, не заметив этого, ничего страшного не случится, вы не умрете. Самое худшее, что может произойти, — пищевая токсикоинфекция. Но это не отменяет правила: плесень — не повод для компромиссов, а сигнал выбросить продукт.

По ее мнению, последствия игнорирования этого совета могут быть неприятными, особенно если речь идет о регулярном употреблении. Токсины плесени накапливаются в организме, а при нарушении условий хранения в продукте даже без видимой плесени могут размножаться опасные бактерии. Поэтому важно внимательно подходить к выбору еды. Покупать продукты стоит в нормальных местах, всегда проверять сроки годности. Однако даже если срок еще не истек, но холодильная цепь была нарушена при перевозке или хранении, герметичность упаковки повреждена, продукт может испортиться задолго до официальной даты. В таком случае ориентироваться нужно не на штамп на упаковке, а на собственные ощущения: вкус, запах, цвет, консистенцию. Если продукт кажется несвежим, есть его нельзя, даже если формально он годен.

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