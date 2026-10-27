Российские дроны уничтожили самую мощную САУ Польши на Украине

ВСУ лишились самой мощной польской артиллерии: удар нанесли российские дроны

Политика

Вооруженные силы Украины потеряли самоходную артиллерийскую установку Krab — самую мощную артиллерийскую систему польской армии. Об этом сообщает Минобороны России.

Эта машина бьет на 40 километров и выпускает до шести снарядов в минуту. Внутри — интернациональный набор: южнокорейское шасси, британская башня и польская система управления огнем.

Уничтожили установку операторы FPV-дронов группировки «Запад» в Харьковской области. В военном ведомстве не без иронии заметили, что «Краба» удалось зажарить.

Ранее Зеленский обвинил Запад в намеренной задержке ракет для Patriot.

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