Вооруженные силы Украины потеряли самоходную артиллерийскую установку Krab — самую мощную артиллерийскую систему польской армии. Об этом сообщает Минобороны России.

Эта машина бьет на 40 километров и выпускает до шести снарядов в минуту. Внутри — интернациональный набор: южнокорейское шасси, британская башня и польская система управления огнем.

Уничтожили установку операторы FPV-дронов группировки «Запад» в Харьковской области. В военном ведомстве не без иронии заметили, что «Краба» удалось зажарить.

Ранее Зеленский обвинил Запад в намеренной задержке ракет для Patriot.