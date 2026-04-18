Битва весны и зимы: мокрый снег атакует Москву и Подмосковье — прогноз погоды на 18–20 апреля

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем телеграм-канале поделился прогнозом на ближайшие дни. Синоптик рассказал, чего жителям столичного региона стоит ожидать в период с 18 по 20 апреля.

Как сообщил Тишковец, сегодня в Москву и область начнет прорываться холодный атмосферный фронт. Небо, по его словам, будет затянуто облаками. В дневные часы пройдут скоротечные дожди — непродолжительные, но вполне ощутимые.

Ветер подует с северных направлений. Его скорость, согласно информации синоптика, составит 4–9 метров в секунду, при этом порывы будут заметными. Максимальная температура воздуха днем, по прогнозу, достигнет +6…+9 градусов. Атмосферное давление немного повысится, уточнил специалист, и остановится на отметке 747 миллиметров ртутного столба.

«Сегодня (18 апреля. — Прим. ред.) в столичный регион начнет прорываться холодный атмосферный фронт», — написал эксперт.

В воскресенье, 19 апреля, столичный регион, по словам Тишковца, окажется в тылу циклона. Это означает, пояснил синоптик, что характер погоды изменится. К дождям кое-где начнет примешиваться мокрый снег. Температура воздуха в течение суток, сообщил он, понизится до +3…+6 градусов.

«Апрель — воплощение погодной нестабильности и вечное колебание климатического маятника», — написал синоптик Евгений Тишковец.

В понедельник, 20 апреля, ненастное влияние циклона, согласно прогнозу, сохранится. Как рассказал Евгений Тишковец, будет пасмурно, пройдут кратковременные осадки — также в виде мокрого снега. На земле местами, предупредил специалист, может появиться неустойчивый снежный покров. В сумеречные часы, по его данным, термометры покажут 0…+3 градуса, а в дневные — всего +2…+5.

