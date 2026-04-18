Синоптики предупредили о похолодании в Москве

В Москве в ближайшие дни ожидается заметное похолодание. Температура воздуха опустится ниже климатической нормы, а погода станет более облачной с периодическими осадками. Об этом сообщает эксперт Гидрометцентра РИА Новости .

По данным синоптиков, уже с ближайшей субботы в столице установится более холодный погодный режим, который сохранится как минимум до середины следующей недели. Дневная температура составит около 8–10 градусов тепла, ночью воздух будет остывать до плюс 3 градусов.

Причиной изменения погоды станет влияние циклона, который задержится над центральной частью европейской территории России на несколько дней. Он принесет облачность и периодические осадки — от слабых до умеренных.

Метеорологи отмечают, что температура в этот период окажется примерно на 3 градуса ниже средних многолетних значений для апреля. При этом погода останется переменчивой, что характерно для весеннего сезона.

Специалисты подчеркивают, что апрель традиционно отличается нестабильными условиями: резкие потепления и похолодания в этот период считаются нормой.

