Bloomberg: Европа нашла способ, как снабжать Украину оружием

Европейские страны нашли способ, как помогать Украине в случае отказа США поддерживать Киев, сообщило Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

По информации источников издания, лидеры европейских стран вырабатывают стратегию на случай, если президент США Дональд Трамп откажется оказывать военную помощь Украине. Один из возможных вариантов решения вопроса — закупать в большом количестве американское вооружение, чтобы передавать его Киеву.

По данным источникам, отправлять на Украину оружие собственного производства у стран Европы нет возможности из-за его отсутствия в нужном количестве. Однако лидеры не намерены переставать поставки оружия.

Эксперты предполагают, что решить вопрос европейским странам предстоит до лета 2025 года. До этого времени, предположительно, Украине хватит оружия, которое ранее Киеву передал бывший президент США Джо Байден. Тогда у Европы начнутся проблемы, как удовлетворять потребности киевского партнера.

Ранее Трамп снова напомнил, что Россия украла у США чертежи мощной ракеты.