Президент США Дональд Трамп на торжественной церемонии в военной академии Вест Поинт заявил, что компании Соединенных Штатов в больших количествах создают гиперзвуковые ракеты. Торжественную церемонию транслировал Белый дом, сообщило РИА Новости.

Президент США рассказал, что периоду производства предшествовала работа над проектированием ракет.

«А теперь собираем в больших количествах», — рассказал Трамп.

Американский лидер отметил, что чертежи мощной ракеты украли. По его словам, хищение секретных данных произошло при администрации президента Барака Обамы. Президент отметил, что украденные чертежи разрабатывали американские специалисты.

«Знаете, кто украл? Русские их украли. Что-то плохое произошло», — заявил президент США.

По информации агентства, ранее Трамп уже делился предположениями, что Россия украла чертежи американской ракеты. Тогда на информацию отреагировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он опроверг предположения Трампа. По словам Пескова, в оборонном арсенале России есть ракета, аналогов которой в мире больше нет. Причем, уникальное вооружение — не единственное, чем располагает РФ.

По данным издания, даже самое мощное оружие США уступает характеристикам вооружения, которое производит Китай. Гиперзвуковое оружие, которое разработали российские специалисты, применяли в рамках проведения спецоперации.

Ранее в Британии заявили, что Россия лидирует в гонке БПЛА.