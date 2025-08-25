«Было страшно»: туристка из Подмосковья поделилась историей спасения в Магадане

Группа из 20 российских туристов, преимущественно из Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга, оказалась в непростой ситуации во время экспедиции к озеру Джека Лондона в Магаданской области, сообщил REGIONS.

Планируя активный отдых в дикой тайге с рыбалкой и восхождениями, путешественники столкнулись с внезапным ухудшением погодных условий. По информации, предоставленной одной из участниц, фотографом Анастасией Подчипаевой, продолжительные ливни привели к разливу рек и размыву ключевой автомобильной трассы, соединяющей район с Магаданом.

«В непогоду мы вырезали ложки из лиственницы, рисовали на спилах. Время проходило незаметно. Мы ждали нового дня, чтобы сделать еще сувениров домой», — рассказывает Анастасия.

Анастасия Подчипаева, профессионально занимающаяся управлением проектов в строительной компании и проживающая в Дмитровском округе, подробно описала детали похода. По ее словам, несмотря на отмену запланированного восхождения на пик Абориген из-за непогоды, группа продолжила маршрут, пока не столкнулась с непреодолимым препятствием — разрушенной дорогой.

«Было страшно. На реке Сухахы вода была по капот, второй „Урал“ с туристами начал сносить. Мы все замерли. Но он добрался», — признается она.

Эвакуация проходила с использованием лодок для преодоления разлившихся водных преград, а также на грузовом автомобиле «Урал», который с трудом передвигался по поврежденному полотну. Ключевую роль в спасении туристов сыграли местные жители поселка Ягодное, которые не только предоставили бесплатный транспорт, но и организовали временное размещение в здании спортивной школы.

«В Магадане нас встретили министр транспорта и руководитель ЦУР. Предложили бесплатное жилье и питание. Мы не испугались непогоды, не думали, что застрянем. Потому что с такой поддержкой, заботой и неравнодушием ты никогда не останешься один. Наша сила — в единстве. Вот что больше всего запомнилось мне в этом походе», — подытожила Анастасия.

