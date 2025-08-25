Азиатский курорт превратился в «маленькую Россию» из-за толп российских туристов

Российский турист, отдыхавший во Вьетнаме, описал свои впечатления от поездки. Его рассказ опубликовал портал «Главный региональный».

Мужчина обратил внимание на то, что на курортах этой азиатской страны русскую речь можно услышать повсюду. По его словам, русский язык звучит не только от отдыхающих, но и от персонала гостиниц, ресторанов и магазинов.

Путешественник также отметил развитую инфраструктуру вьетнамского Нячанга. Город поразил его современными высотными отелями, многие из которых предлагают номера с панорамным видом на море. Особенный контраст, отметил россиянин, создает сочетание новой застройки с традиционной коммунистической символикой.

В туроператорских кругах также отмечают, что вьетнамские коллеги удивлены огромным количеством российских туристов в нынешнем сезоне. На курорты страны прибыло на 50% больше отдыхающих из РФ, чем в прошлом году.

