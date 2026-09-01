Четвертый ребенок и новая машина: семья из Подъячево выиграла приз проекта «Мама в ресурсе» в год 872-летия Дмитрова

В Дмитрове в рамках торжеств, посвященных 872-летию города, многодетная семья Севидовых из села Подъячево стала обладателем автомобиля Lada Iskra. Рождение четвертого сына у Марии Севидовой совпало с юбилейной датой — мальчик стал 872-м ребенком, появившимся на свет в Дмитровском роддоме в 2026 году. Радостное событие принесло семье главный приз проекта «Мама в ресурсе», сообщил REGIONS.

Как уточнил в своем телеграм-канале глава муниципалитета Михаил Шувалов, появление мальчика на свет произошло в два часа ночи, накануне празднования Дня города. Рост новорожденного достиг 58 сантиметров, а вес составил 4270 граммов.

Утром к Марии пришел заведующий Дмитровским роддомом Михаил Цурцумия и удивил ее приятным известием: именно ее сын стал 872-м младенцем, зарегистрированным в роддоме в юбилейный для Дмитрова год, поэтому главный приз проекта «Мама в ресурсе» достается их семье. Торжественную церемонию вручения ключей от транспортного средства провел лично глава округа Михаил Шувалов.

Примечательно, что все предыдущие роды Марии Севидовой также проходили в стенах Дмитровского роддома. На сегодняшний день в семье растут трое старших детей: 12-летний сын, 8-летняя дочь и 4-летний сын. Четвертый ребенок не только пополнил ряды многодетной семьи, но и принес ей столь нужный автомобиль.

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