Пассажиры Подмосковья совершили более 40 млн поездок в автобусах Мострансавто

В августе жители и гости Подмосковья совершили около 41 млн поездок в автобусах АО «Мострансавто», компания обслуживает более 1,4 тыс. маршрутов, ее автопарк насчитывает свыше 5 тыс. автобусов. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Чаще всего пассажиры оплачивают проезд с помощью социальных карт жителя Московской области и москвича, по ним совершили более 19,2 млн поездок. На втором месте по популярности оказались банковские карты, на третьем - транспортные карты «Стрелка» и «Тройка».

Наибольший пассажиропоток в августе зафиксирован в МАП № 10 г. Королев. В тройку лидеров вошли МАП № 11 г. Балашиха и МАП № 12 г. Ногинск. При этом самым востребованным маршрутом стал № 367 «Константиново — Москва (м. Домодедовская)».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.