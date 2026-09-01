В Коломне утвердили обвинительное заключение по делу о неправомерном обороте средств платежей

Коломенская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о неправомерном обороте средств платежей, возбужденному в отношении местного жителя по ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), материалы направили в Коломенский городской суд для рассмотрения. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По данным ведомства, в декабре 2025 года в ходе расследования уголовного дела о дистанционном мошенничестве был выявлен факт неправомерного оборота средств платежей. Обвиняемому предложили незаконно приобрести банковские карты у третьих лиц за вознаграждение. Мужчина согласился на это, хотя знал, что карты будут использованы для совершения неправомерных операций с деньгами.

а вознаграждение в размере 6 тыс. рублей он нашел гражданина, который передал ему свою карту, на которую поступили 256 тыс. рублей, принадлежавшие потерпевшему по уголовному делу о мошенничестве.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за семь месяцев зафиксировали более 36,7 тыс. преступлений.