«Вот это парочка!»: 48-летняя Ирина Пегова показала молодого возлюбленного

48-летняя заслуженная артистка России Ирина Пегова впервые за долгое время поделилась кадрами из личной жизни. В своем телеграм-канале она опубликовала фотографии с актером Сергеем Мариным. Фото показал Spletnik.

На снимках пара запечатлена во время игры в гольф: актриса в белой рубашке и зеленой мини-юбке, а также в гольф-каре вместе с избранником.

Возлюбленный Пеговой — 38-летний актер, который моложе ее на десять лет. В мае года они уже появлялись вместе на светском мероприятии — церемонии вручения премии Гильдии кастинг-директоров России. Тогда их гармоничный образ и внешность привлекли внимание фанатов и вызвали восхищение.

Поклонники отметили, что пара выглядит очень органично, и разница в возрасте совершенно не бросается в глаза. Пегова, известная по ролям в театре и кино, долгое время не афишировала личную жизнь, но теперь, судя по всему, решила открыто показывать свои отношения.

Ранее актриса Ирина Пегова выложила фотографии с отдыха в Турции.