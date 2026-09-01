«Будущее на ближайшие годы»: ветеран СВО из Бронниц ответила, почему нельзя игнорировать выборы

Предстоящие сентябрьские выборы нельзя игнорировать, поскольку от их результатов зависит будущее России и Подмосковья в частности. Об этом заявила многодетная мать, поэт и руководитель литературного объединения Бронниц, военный медик и ветеран специальной военной операции Елена Патрушева.

«Сентябрьские выборы — это время принятия важного решения, определяющего наше общее будущее на ближайшие годы: какой будет страна, родное Подмосковье, каждый дом», — отметила она.

Она подчеркнула, что ее гражданская позиция подкреплена реальными делами и желанием быть полезной своей стране. По ее словам, молчание в трудные времена расценивается как предательство по отношению к тем, кто за нас проливал кровь, и к тем, кто только начинает жить.

Голосование на выборах в Госдуму и Мособлдуму пройдет 18, 19 и 20 сентября. Избиратели смогут посетить участок лично, проголосовать электронно, не выходя из дома (ДЭГ), или пригласить членов комиссии к себе домой. Помимо основных федеральных и региональных выборов, в этот же трехдневный период состоятся муниципальные выборы в нескольких округах: Химки, Коломна, Лобня и Пушкинский. В дни голосования все участковые комиссии будут работать с 08:00 до 20:00.

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