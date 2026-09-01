В Подольске открылся новый корпус школы № 16

На улице Народная в Подольске в День знаний торжественно открылся новый учебный корпус школы № 16, рассчитанный на 580 мест, это комплекс переменной этажности — от трех до четырех этажей. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Площадь существующего здания школы составляет более 3,6 тыс. кв. м, пристройки - 8,3 тыс. кв. м. Они связаны между собой стеклянным переходом на уровне второго этажа. В новом корпусе появились учебные классы, библиотека с читальным залом и IT-зоной, актовый зал, многофункциональный спортзал, мастерские. На прилегающей территории обустроены современные игровые площадки, спортивная зона, а также поле для игры в мини-футбол, волейбол и баскетбол.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве и капремонте школ к новому учебному году.