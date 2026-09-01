«Реставрация до болтика и восемь слоев лака»: в Москве выставили на продажу редкую Chevrolet Impala 1958 года

В столице на продажу выставили уникальный экземпляр американского автопрома — Chevrolet Impala 1958 года выпуска с пробегом всего 8888 км. Как указано в объявлении, раритетное авто прошло полномасштабное восстановление «до последнего винтика» и в настоящее время экспонируется в одном из московских музеев. Стоимость лота — ₽20,8 млн, сообщил REGIONS.

По данным автора объявления, каждая деталь машины была подвергнута пескоструйной и стеклоструйной обработке, а затем покрыта слоем радужного цинка, который предотвращает коррозию металла на срок до пятидесяти лет. Поверх нанесены силикон и полимерная пленка. Кузовная часть получила восемь слоев лака и керамическую защиту. Автомобиль успешно прошел экспертизу в ЭКЦ, зарегистрирован в ГИБДД, находится в исправном техническом состоянии.

Название Impala, как гласит история бренда, происходит от названия грациозной африканской антилопы. Впервые компания Chevrolet использовала это имя в 1957 году для одной из модификаций модели Bel Air. Глава разработчиков Эд Коул тогда охарактеризовал новинку как «роскошное средство передвижения, доступное каждому жителю США».

Отличительные черты модели — сдвоенные круглые фонари сзади в количестве шести штук, Х-образная рама, независимая пружинная подвеска на всех четырех колесах и стильные задние крылья-плавники. В перечень дополнительного оборудования входили декоративные щитки на задних колесных арках и комплект Continental с запасным колесом на бампере. Интерьер выделялся полосатыми декоративными элементами, двухцветным рулем и приборной панелью из алюминия с матовой фактурой.

Ранее сообщалось, что семья Севидовых получила машину за рождение 872-го ребенка в Дмитрове.