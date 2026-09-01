Совам больше негде жить: их заселяют в панели солнечных электростанций

Вырабатывающий электроэнергию солнечный комплекс Sun Streams к западу от Финикса в США неожиданно стал убежищем для роющих сов, сообщает Gadget Review. В марте 2025 года строительство жилого района уничтожило колонию этих птиц, и 19 взрослых особей — девять пар и один самец — пришлось срочно переселять.

Решение нашла организация Wild At Heart, которая спасает хищных птиц в Аризоне. Между двумя участками солнечного комплекса площадью 10 тыс. акров выделили 250 акров открытой земли и оборудовали 40 искусственных углублений.

Место подошло совам: им нужны ровные открытые пространства с хорошим обзором, чтобы вовремя замечать койотов и лис. Панели давали тень в дневную жару, камеры помогали наблюдать за птицами, а местные растения и ночная подсветка привлекали насекомых. В сезон размножения энергетическая компания Longroad финансировала мониторинг и дополнительное кормление замороженными мышами.

Результат оказался заметным: уже через месяц все девять самок отложили яйца. Всего родились 36 птенцов, из них 29 смогли встать на крыло к концу лета 2025 года.

Специалисты считают проект успешным, но не универсальным. Он потребовал денег, долгого наблюдения и поддержки, которую большинство солнечных проектов пока не закладывают автоматически.