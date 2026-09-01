В Подмосковье за неделю на торги выставили 215 новых объектов

На прошлой неделе в Подмосковье на торги выставлено 215 объектов, включая 115 земельных участков в аренду, 96 участков на продажу, одно здание с земельным участком на продажу, одно нежилое помещение на продажу, два — в аренду. Об этом сообщает комитет по конкурентной политике Московской области.

Земля для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и личного подсобного хозяйства (ЛПХ) подходит для возведения частного дома. Так, например, в Чехове сдается в аренду земельный участок для индивидуального жилищного строительства площадью 9,37 соток, он расположен в селе Новый Быт. Начальная цена — 248 753,35 рубля в год. В Истре можно купить участок для ведения личного подсобного хозяйства площадью 12,07 соток, начальная цена 2 022 135,38 рубля.

Напомним, что выбрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте Единого портала торгов Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.