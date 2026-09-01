В Орехово-Зуевском округе 1 сентября открылась обновленная школа № 10

Во вторник, 1 сентября, прошло торжественное открытие обновленной школы № 10 в деревне Кабаново Орехово-Зуевского округа, работы провели в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и национального проекта «Молодежь и дети», за счет средств бюджета. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

В рамках ремонта специалисты провели замену всех внутренних коммуникаций - отопления, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и слаботочных сетей, а также ремонт фасада и кровли. Помимо этого, они модернизировали пищеблок образовательного учреждения с установкой нового оборудования. На прилегающей территории провели благоустройство и озеленение, для школы закупили новую мебель и оборудование.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве и капремонте школ к новому учебному году.