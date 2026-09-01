Не стало 21-летнего солиста «Арт‑Академии» Кирилла Колиуха: артист погиб при обстреле Белгорода

В воскресенье, 30 августа, Белгород пережил очередной ракетный обстрел, унесший жизнь молодого и талантливого студента. Кирилл Колиух, которому через несколько дней должно было исполниться 22 года, получил тяжелые ранения и скончался в городской больнице № 2. О его смерти сообщила режиссер-постановщик Снежана Кондакова, передает VOICE.

Кирилл учился на пятом курсе Юридического института НИУ «БелГУ» и был победителем конкурса «Студент года-2025». Его активность и яркая личность не остались незамеченными: Союз студентов НИУ «БелГУ» почтил память Колиуха, отметив его вклад в жизнь вуза.

Колиух также был солистом вокального коллектива «Арт-Академия». Коллеги вспоминают о его таланте, доброте, отзывчивости и умении поддерживать окружающих. Они пообещали хранить память о Кирилле и продолжать петь, чтобы его душа была рядом.

Мама Кирилла, Олеся Колиух, опубликовала в личном блоге черно-белое фото сына и сообщила, что прощание с ним состоится 2 сентября в 13:00 мск.

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