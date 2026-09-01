Капремонт, новые группы и безопасные площадки: в Красногорске за день открыли два дошкольных учреждения

В подмосковном Красногорске 31 августа состоялось знаковое событие для жителей двух микрорайонов — торжественное открытие сразу двух дошкольных учреждений, рассчитанных в общей сложности на 480 мест.

Новые детские сады распахнули свои двери в поселке Мечниково и в жилом комплексе «Аникеевский». В праздничной церемонии приняли участие сотрудники образовательных организаций, воспитанники и их родители. Поздравить горожан с этим радостным событием прибыли глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков и депутат Государственной Думы Сергей Колунов.

«В этом историческом месте появился такой красивый объект. Нас об этом давно просили жители. Изюминка подобных «мудрых» учреждений – здесь есть воспитатели, которые детьми сами ходили в этот детский сад! Нас это очень заряжает», – отметил глава округа Дмитрий Волков.

В поселке Мечниково после капитального ремонта распахнуло свои двери двухэтажное здание дошкольного отделения Петрово-Дальневской школы, построенное еще в 1960-х годах. За время реконструкции строение полностью преобразилось: теперь это современный детский сад, оборудованный по последнему слову техники с просторными, залитыми светом помещениями, новой мебелью и оснащением. Учреждение рассчитано на 165 мест, в нем сформировано 10 групп, включая одну группу для самых маленьких воспитанников раннего возраста.

Глава округа Дмитрий Волков выразил благодарность депутату Госдумы Сергею Колунову за оказанную поддержку в вопросах строительства и реконструкции социальных объектов на территории муниципалитета. Он подчеркнул, что все эти работы ведутся в рамках Народной программы партии «Единая Россия». Кроме того, Дмитрий Владимирович отметил вклад депутатов местного Совета, строителей, которые сумели выполнить капитальный ремонт точно в установленные сроки, а также педагогического коллектива и родителей будущих воспитанников.

«Чувствуется, что здесь все сделано с большой любовью. Строители, педагоги, родители – все объединились, чтобы объекты открылись в срок. И первого сентября, как и положено, ребята пойдут в новые детские сады, чтобы наполнить их смехом и радостью!» — подчеркнул депутат Госдумы Сергей Колунов.

Второй праздник с перерезанием красной ленточки прошел в жилом комплексе «Аникеевский», где открылся детский сад на 315 мест. Трехэтажное просторное здание вместило 12 групп, две из которых — ясельные. В учреждении оборудованы собственные музыкальный и физкультурный залы, кабинеты узких специалистов, медицинский и пищевой блоки, а также прачечная. Для прогулок воспитанников на прилегающей территории обустроены площадки с современными верандами и безопасным покрытием в игровых зонах.