Школьник из Подольска написал книгу об истории детской больницы, где лечится сам

Ученик подольской школы № 24 Назар Титов создал книгу, посвященную истории Подольской детской больницы. Толчком к написанию послужила биография его прабабушки Тамары Титовой, которая проработала в этом медицинском учреждении 23 года — сначала занимала должность секретаря главного врача, а затем трудилась медицинским регистратором в архиве. Именно семейные реликвии — письма, фотографии, сохранившиеся документы — легли в основу будущего издания, сообщил REGIONS.

Пока книга существует в электронном виде, однако в ближайшее время автор планирует выпустить небольшой печатный тираж. Свои экземпляры он намерен безвозмездно передать сотрудникам больницы, в родную школу и пополнить фонды городской библиотечной системы. Таким образом юный исследователь хочет сохранить память о людях, которые долгие годы стояли на страже здоровья подрастающего поколения.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Мария Шигорева ]

Интересно, что с работой медучреждения Назар знаком не только по архивным материалам. Год назад подросток попал на скорой помощи в кардиологическое отделение с резким скачком артериального давления. С тех пор он находится под наблюдением Алексея Закревского — педиатра высшей категории, кардиолога и врача функциональной диагностики с более чем двадцатилетним стажем. Регулярно школьник проходит полное обследование: сдает анализы, делает УЗИ, суточный мониторинг давления и электрокардиограмму. О своем лечащем враче и персонале больницы Назар неизменно говорит с огромной теплотой и благодарностью.

«Алексей Сергеевич — настоящий профессионал своего дела. А еще он добрый и чуткий человек. Всегда выслушает подскажет», — говорит Назар Титов.

В будущем молодой человек мечтает освоить профессию медицинского брата и вернуться в стены Подольской детской больницы уже в качестве полноценного сотрудника. Похоже, что пример прабабушки и забота врачей, спасающих его здоровье, определили его жизненный выбор. История, начавшаяся с семейного архива, вполне может получить продолжение в реальной профессии.

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