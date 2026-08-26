Электрический свет изменил наш сон: как индустриальная революция повлияла на продолжительность отдыха

Индустриальная революция изменила не столько продолжительность сна, сколько его время и регулярность, сообщает Talker News со ссылкой на исследование в журнале Brain Medicine. Авторы считают, что вопрос «спим ли мы меньше предков» может быть поставлен неверно.

Международная команда сравнила данные о трех современных сообществах охотников-собирателей без электрического света: хадза в Танзании, сан в Намибии и цимане в Боливии. Оказалось, что они спят примерно 6,4–7,1 часа за ночь — столько же или даже меньше, чем жители индустриальных обществ.

Главное отличие оказалось в другом. Люди без электрического света ложатся и встают раньше, сильнее следуя местному циклу дня и ночи. В городах сон сместился на более позднее время, стал менее регулярным и слабее связанным с естественным освещением.

Автор исследования Сейтикуриппу Панди-Перумал из Чандигархского университета отметил, что индустриальный сон отличается от доиндустриального прежде всего тем, когда он происходит и насколько стабильно повторяется.

Исследователи также предупреждают, что на сон могут сильнее влиять жара, шум, свет и качество жилья. При изменении климата число ночей с недостаточным сном может вырасти, особенно у людей с низкими доходами и жителей более теплых регионов.