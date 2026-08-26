Океаны нагрелись до исторического максимума: рекорд может усилить штормы и жару

Температура мирового океана достигла рекордного уровня — около 21,1 °C, сообщает The Week со ссылкой на европейскую службу Copernicus Climate Change Service. Предыдущий рекорд среднесуточной температуры поверхности океана был установлен в марте 2024 года.

Особенно тревожно, что новый максимум пришелся не на обычный сезонный пик. Как правило, глобальные температуры океана достигают максимума в марте или апреле. Замдиректора Copernicus Саманта Берджесс назвала новый рекорд еще одним сигналом, что океан находится под растущим давлением.

По ее словам, формирующийся мощный феномен Эль-Ниньо добавляет тепла в климатическую систему, и это происходит на фоне десятилетий потепления, вызванного деятельностью человека.

Профессор экологических исследований Университета Оттавы Райан Кац-Розен предположил, что вода в морях может быть самой теплой за всю современную геологическую эпоху, а возможно, и за гораздо более долгий срок.

Бывшая глава Национального управления океанических и атмосферных исследований США Джейн Любченко предупредила, что настолько горячий океан может привести к нарушению погодных режимов, угрожать продовольственной безопасности, экономике и морским животным.

Феномен теплых морей также может подпитывать более экстремальную погоду: усиливать штормы и делать волны жары опаснее. Ожидается, что нынешний Эль-Ниньо будет усиливаться до Рождества.