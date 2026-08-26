В Наро-Фоминске после капремонта откроется школа для детей с ОВЗ

На улице Калинина в Наро-Фоминске завершился капитальный ремонт здания школы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, ее откроют к 1 сентября. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы прошли в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» за счет средств регионального бюджета в соответствии с задачами национального проекта «Молодежь и дети».

Площадь здания составила более 670 кв. м. В нем обновили фасад, кровлю, заменили все инженерные сети и сантехническое оборудование, установили системы видеонаблюдения и пожарной безопасности, провели работы во всех внутренних помещениях, включая спортивный зал и пищеблок. Кроме того, специалисты провели работы по благоустройству прилегающей территории, установке новой мебели и оборудования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.