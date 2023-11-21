Военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко рассказал корреспонденту агентства « РИА Новости » о развитии нового конфликта на мировой арене в связи с предстоящими парламентскими выборами в Сербии.

Эксперт уверен, что правительству России необходимо продемонстрировать свою поддержку Белграду, гарантировав укрепление дружественных связей с братским народом. Важно развивать отношения на всех сферах, как политической, так и экономической. НАТО уже начали отстаивать свою позицию относительно так и незавершенного конфликта между Косово и Белградом.

В последнее время Запад оказывает давление на правительство Сербии. Требований много: поддержать пророссийские санкции, признать независимость Косово, прекратить поддержку жителей Республики Сербской. Теперь НАТО перешло к следующему этапу давлений - генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг совершает визит на Балканы.

«В этих условиях Столтенберг планирует консолидировать усилия ряда балканских государств в совместном с НАТО давлении на Сербию.» - рассказал военный эксперт Игорь Коротченко

Президент Сербии Александр Вучич предлагает правительству рассмотреть возможность совместных учений с НАТО. Эксперт Коротченко считает, что на такой шаг президент пошел, чтобы избавиться от чрезмерного давления со стороны Запада. Сейчас его приоритетная задача - сохранить власть, чтобы можно было потом продолжать развивать выбранный ныне политический курс.

Ранее президент Сербии сообщил, что нежелание поддерживать санкции против России стало препятствием для ЕС принять республику в альянс. Эксперт Игорь Коротченко отмечает, что Запад не заинтересован, чтобы к власти после выборов пришли стороны, поддерживающие Александра Вучича.