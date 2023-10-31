Президент Вучич: Игнорирование санкций против РФ не позволяют Сербии вступить в ЕС

Глава ЕК в рамках турне встречается с лидерами стран Западных Балкан. Визит уже совершен в Черногорию, Белград и Сербию. С президентом Сербии были проведены переговоры без представителей СМИ. После обе стороны выступили с заявлениями.

Президент Сербии рассказал, что обсуждали вопрос вступления в ЕС. Заявка на членство была подана еще в 2012 году.

«Она весьма мягко хотела сказать, что является нашими проблемами для вступления в ЕС, и я ей благодарен за этот мягкий подход. Я этого и не скрываю от нашего народа, кажется, им это известно и всем остальным», - рассказал президент Сербии

Александр Вучич отметил, что первая причина - это нежелание Сербии поддерживать те страны, которые ввели против России санкции. В ЕС есть сомнения, что Сербия солидарна с альянсом относительно строения внешней мировой политики. Вторая проблема - это отношение Сербии к ситуации в Косово.

«Другой – вопрос наших отношений с Приштиной, где я буду субъективен, но скажу, что большая часть вины не на нашей стороне», - отметил Александр Вучич

Ранее и. о. постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов рассказал ТАСС, что Евросоюз выбрал новую тактику - в ближайшие годы в альянс примут многие страны, которые когда-то отправляли заявки. Важно, чтобы мир разделился на тех, кто «за» и кто «против» РФ. Если страна против РФ, то ее непременно примут. Показатели экономики и другие важные ранее для альянса значения уже не будут учитываться.