В Подольске 22 июня пройдет выездная вакцинация животных в парке «Дубрава»

В Подольске продолжается работа выездных ветеринарных пунктов, которые регулярно организуют в городских скверах и парках. Подобный формат предоставляет владельцам домашних питомцев возможность без предварительной записи и очередей провести необходимые процедуры для своих четвероногих друзей, сообщила администрация городского округа.

Ближайший выездной прием состоится в понедельник, 22 июня, на площадке для выгула собак в парке «Дубрава». Специалисты будут вести прием с 14:00 до 16:00. В рамках работы пункта владельцы смогут получить консультацию ветеринарного врача, а также провести чипирование, вакцинацию и регистрацию своего животного в государственной информационной системе в области ветеринарии.

Особое внимание организаторы уделяют важности регистрации питомцев. Внесение данных в единый реестр позволяет оперативно идентифицировать животное в случае потери, что существенно повышает вероятность его скорейшего возвращения хозяевам.

Главная цель подобных выездных мероприятий — не только профилактика опасных инфекционных заболеваний, но и повышение доступности ветеринарной помощи для всех жителей города.

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