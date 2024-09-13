Директор пермского лицея Чепурин сообщил, когда проявляется одаренность ребенка

Директор пермского лицея №2 Анатолий Чепурин рассказал, когда родители могут понять, что их ребенок одаренный, сообщил properm.ru.

Директор уверен, что одаренные дети проявляют свои способности в старших классах, причем речь именно о 10 и 11. В начальной школе ребята только начинают осваивать материал. Они не могут стать гениями математики или русского языка. В среднем звене юные россияне уже проявляют свои умения. В старших классах становится ясно, кто из них одаренный.

Директор заметил, что современные дети увлекаются историей и экономикой. Много растет достойных лингвистов. А вот физика ребятам дается тяжело. Решать проблему необходимо на федеральном уровне. Во-первых, важно способствовать развитию науки. Во-вторых, обеспечивать школы сильными кадрами. Например, в лицее №2 наблюдается дефицит учителей по физике. Преподаватель должен сам гореть изнутри и заряжать детей своей тягой к знаниям.

Директор Анатолий Чепурин — сторонник ЕГЭ и ОГЭ.

«ОГЭ и ЕГЭ — один из хороших инструментов, он объективный, он совершенствуется. Отказываться не надо. Но надо понимать, что ЕГЭ не может быть единственным инструментом оценки качества образования», — уверен педагог.

Ранее сообщалось, что губернатор Брянской области предложил не принимать в вузы без «природного дара».