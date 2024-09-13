Губернатор Брянской области предложил не принимать в вузы без «природного дара»

В высших учебных заведениях должны учиться студенты, обладающие природным даром. Такое мнение в интервью Regnum высказал губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Он считает, что в России нужно ввести градацию абитуриентов, поступающих в вузы. По мнению чиновника, высшее образование должны получать только одаренные юноши и девушки, другим же следует осваивать рабочие специальности.

Свою позицию Богомаз аргументировал тем, что для того, чтобы успешно учиться в вузе, нужно трудиться и добиваться результатов, а для этого нужен природный дар.

Вот почему у детей его нужно развивать, а если его нет, то юным россиянам нужно дать возможность получить рабочие профессии, а не виртуальное высшее образование, которое часто не соответствует даже уровню десятого класса, заключил Александр Богомаз.

Ранее сообщалось о том, что в России отказались отменять ЕГЭ.